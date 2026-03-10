«داليو الخيرية» تدعم «حدّ الحياة» بـ 5 ملايين درهم

تعهدت مؤسسة «داليو الخيرية» بالإسهام في مبلغ خمسة ملايين درهم، دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل، يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وقال مُؤسِّس مؤسسة «داليو الخيرية» راي داليو: «إن حملة (حدّ الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تهدف إلى معالجة واقع غير مقبول، يتمثّل في استمرار معاناة عدد كبير من الأطفال حول العالم، ونحن نتشارك القِيَم نفسها التي تنطلق من هذه الرؤية، وممتنون لإتاحة الفرصة لنا للإسهام في مساعدة هذا العدد الكبير من الأطفال، وتحسين مسار حياتهم نحو مستقبل أفضل»، وأضاف: «يعكس إسهامنا في هذه الحملة ثقتنا بنهجها الواقعي لمساعدة المجتمعات الأقل حظاً، والتي تعاني نقصاً في الاحتياجات الأساسية، كما يعكس التزامنا المشترك برسالة الحملة المتمثلة في حماية ملايين الأطفال من تهديد سوء التغذية الحاد».