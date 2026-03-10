«الفلك الدولي»: رؤية هلال شوال الأربعاء مستحيلة.. و«الفطر» 20 مارس فلكياً

أفاد مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، بأن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 18 فبراير ستتحرى هلال العيد يوم 18 مارس، في حين ستتحراه الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 19 فبراير يوم 19 مارس، مؤكداً أن رؤية هلال شهر شوال يوم الأربعاء 18 مارس مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوماً، ليكون يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها.

وقال شوكت: «بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم 19 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب إفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً من معظم أميركا الشمالية، وعليه من المتوقع أن تعلن أغلب هذه الدول أن يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها أيضاً، ونظراً لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي، خصوصاً في الشرق والوسط، فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس، ليكون يوم السبت 21 مارس عيد الفطر فيها».

وأضاف: «بالنسبة لوضع الهلال يوم 19 مارس في بعض المدن العالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس، حيث يغيب القمر في جاكرتا بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و23 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.2 درجات، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب، فيما يغيب القمر في أبوظبي بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و12 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.6 درجات، والرؤية ممكنة بصعوبة بالغة باستخدام التلسكوب فقط وفي حالة صفاء الغلاف الجوي التام».

وتابع: «في الرياض يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و38 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.9 درجات، والرؤية ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب فقط، وفي حالة صفاء الغلاف الجوي التام، وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة وسبع دقائق، وبعده عن الشمس 7.3 درجات، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في حالة صفاء الغلاف الجوي، كما يغيب القمر في القاهرة بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و19 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.6 درجات، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في حالة صفاء الغلاف الجوي».

وأشار إلى أن القمر سيغيب في الرباط بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و11 دقيقة، وبعده عن الشمس 7.4 درجات، والرؤية بالعين المجردة ممكنة بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

ولفت إلى أنه لمعرفة معاني هذه الأرقام، فإن أقل قِيَم لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كانت مكث الهلال 29 دقيقة، وعُمر الهلال 15 ساعة و33 دقيقة، والبُعد الزاوي عن الشمس 7.6 درجات، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال أو عُمره أو بُعده الزاوي على هذه القيم لرؤيته.