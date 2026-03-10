تشييع جثمانَي الشهيدين سعيد البلوشي وعلي الطنيجي اليوم في العين ورأس الخيمة

ذكر حساب «جنائز الإمارات» أنه سيُشيَّع اليوم الثلاثاء جثمانا الشهيدين النقيب طيار سعيد راشد البلوشي، والملازم طيار علي صالح إسماعيل الطنيجي، بعد صلاة الظهر في كل من العين ورأس الخيمة.

وأوضح الحساب عبر منصة «إكس» أن صلاة الجنازة على جثمان الشهيد النقيب طيار سعيد راشد البلوشي ستُقام في مسجد المعترض الكبير في العين، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة أحمد بن سرور.

كما ستُقام صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الملازم الطيار علي صالح الطنيجي في مسجد عبدالله الأعماش بمنطقة الرمس في رأس الخيمة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الرمس.