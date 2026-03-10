الشهادة وعد الصادقين.. الرسالة الأخيرة للشهيد الطنيجي

تُشيّع دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، جثمان أحد أبنائها المخلصين، الملازم أول علي صالح الطنيجي، الذي ارتقى شهيداً يوم أمس الاثنين إثر سقوط طائرة عمودية نتيجة عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني داخل الدولة، برفقة زميله الشهيد النقيب طيار سعيد راشد البلوشي.

وفي مواقف العز والفخر، تتجلى حقيقة أن الشهادة وعد الصادقين، وهي العبارة التي لخصت مسيرة الشهيد علي الطنيجي وتفانيه المطلق في ميادين الشرف. وقد تداول مقربون ورفاق سلاح للشهيد الأثر الطيب الذي تركه، حيث ارتبط نبأ استشهاده برسالته الأخيرة التي جسدها بلسان حاله وعمله المستمر؛ ومفادها أن أرواح أبناء الإمارات ترخص فداءً لترابها، وأن حماية سماء الوطن وأمنه هي أمانة لا يحملها إلا الرجال المخلصون.