البحرين تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي قواتها المسلحة

أعربت مملكة البحرين عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة أثناء أدائهما مهامهما الوطنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المصاب الأليم، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد شهيدي الواجب بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.