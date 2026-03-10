السعودية تعزي الإمارات والكويت في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لحكومتي وشعبي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية، سائلةً الله لهم الرحمة والمغفرة، ولذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها تضامن المملكة العربية السعودية مع الإمارات والكويت في هذا المصاب، ووضعها إمكاناتها كافة لمساندتهما في كل ما تتخذانه من إجراءات، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.