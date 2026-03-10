أمطار محتملة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة خصوصاً غرباً، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية تراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:34، والثاني عند الساعة 05:00، والجزر الأول عند الساعة 11:25، والثاني عند الساعة 22:05.

ويكون بحر عُمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42، والثاني عند الساعة 00:43، والجزر الأول عند الساعة 07:42، والثاني عند الساعة 19:10.