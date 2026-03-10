رئيس الدولة ومحمد بن راشد: الإمارات ستبقى واحة أمن وأمان ولديها القدرة والعزيمة على مواجهة مختلف التحديات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في استراحة المرموم في دبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء ويديم أمنها واستقرارها.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الوطنية التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والفرق المعنية لضمان أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه وكل من يقيم على أرض الإمارات في ظل الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف الدولة، مؤكدين أن الإمارات ستبقى واحة أمن وأمان ولديها القدرة والعزيمة على مواجهة مختلف التحديات وتجاوزها من خلال تماسك مجتمعها وتكاتفه وكفاءة مؤسساتها.

كما أشاد سموهما بدور القوات المسلحة وجهود جميع المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية وفرق العمل المعنية وتفانيها في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه ومواطنيه والمقيمين فيه.

وحضر صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة الإفطار التي أقامها لسموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضر اللقاء والمأدبة كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.