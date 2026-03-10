إغلاق منشأة صحية في أبوظبي وإحالة موظفيها إلى النيابة بسبب إجازات مرضية مدفوعة

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن إغلاق منشأة صحية، وإحالة العاملين فيها إلى النيابة العامة لمخالفتهم القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي. وكشفت التحقيقات أن المنشأة أصدرت إجازات مرضية بمقابل مادي دون حضور المرضى، في مخالفة صريحة، إضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى التي رصدتها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للدائرة.

وأكدت الدائرة أن قرار الإغلاق وتعليق الترخيص سيستمر لحين البت في الإجراءات القانونية والتأديبية.

كما شددت دائرة الصحة – أبوظبي على أنها تكثّف جهود الرقابة والتفتيش بشكل مستمر، ولن تتهاون مع أي ممارسات أو تلاعب يخالف القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي، حفاظاً على سلامة المجتمع ونزاهة المنظومة الصحية.