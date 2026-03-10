سلطنة عُمان تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة

أعربت سلطنة عُمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة، أثناء أدائهما مهامهما الوطنية.

وعبّرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان لها اليوم عن تضامن السلطنة مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.