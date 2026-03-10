"الطوارئ والأزمات" تغير صوت التنبيهات في منظومة الإنذار المبكر

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث على المنظومة الوطنية للإنذار المبكر ، مع استمرارية عملها بكامل كفاءتها لضمان تنبيه الجمهور.

وذكرت أنه سيتم تغيير صوت التنبيهات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10:30 مساءً، حيث سيكون صوت التنبيه الحالي القوي وصوت الرسائل النصية العادية لانتهاء التنبيه ، فيما سيكون صوت الرسائل النصية العادية للتنبيه ولانتهاء التنبيه من الساعة 10:30 مساءً وحتى 9 صباحاً.



وأكدت أن المنظومة الوطنية للإنذار المبكر تعد جزءاً أساسياً من إطار الجاهزية الوطنية، وتهيب بالجمهور ضرورة اتباع الارشادات الصادرة عند تلقى أي تنبيه حفاظاً على السلامة العامة.