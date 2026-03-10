"الطوارئ والأزمات" تغير صوت التنبيهات في منظومة الإنذار المبكر
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث على المنظومة الوطنية للإنذار المبكر ، مع استمرارية عملها بكامل كفاءتها لضمان تنبيه الجمهور.
وذكرت أنه سيتم تغيير صوت التنبيهات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10:30 مساءً، حيث سيكون صوت التنبيه الحالي القوي وصوت الرسائل النصية العادية لانتهاء التنبيه ، فيما سيكون صوت الرسائل النصية العادية للتنبيه ولانتهاء التنبيه من الساعة 10:30 مساءً وحتى 9 صباحاً.
وأكدت أن المنظومة الوطنية للإنذار المبكر تعد جزءاً أساسياً من إطار الجاهزية الوطنية، وتهيب بالجمهور ضرورة اتباع الارشادات الصادرة عند تلقى أي تنبيه حفاظاً على السلامة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news