قرقاش ينعى شهيدي الوطن ويشيد بتضحياتهما في سبيل الإمارات

نعى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اثنين من منتسبي القوات المسلحة، استشهدا إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهما الوطني في الدولة.

وكتب قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله شهيدي الوطن من صقور قواتنا المسلحة المخلصين الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني. تضحياتكم في سبيل الإمارات ستبقى محل فخر واعتزاز، وذكراكم العطرة حاضرة في وجداننا نستحضر معها معاني الوفاء والبذل".

وأضاف: "خالص العزاء والمواساة لأسرهم الكريمة، حفظ الله الإمارات قيادةً وشعبًا."