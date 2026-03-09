فاعل خير يساهم بمبلغ 30 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

قدّم فاعل خير مساهمة بقيمة 30 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي"، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وتأتي هذه المساهمة في إطار دعم الجهود الرامية إلى تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم، ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة.

كما تعكس هذه المبادرة روح التكافل والعطاء المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسد التلاحم بين مختلف فئات المجتمع لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة" التي تؤكد أن المجتمع يقف كأسرة واحدة إلى جانب الأيتام ويعمل على توفير الرعاية والدعم المستدام لهم.

وتهدف حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية مستدامة تُستثمر بعوائد طويلة الأجل لدعم احتياجات الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يعزز جودة حياتهم ويسهم في بناء مجتمع متوازن ومتماسك.