"داليو الخيرية" تتعهد بالمساهمة بـ 5 ملايين درهم" دعماً لحملة "حد الحياة"

تعهدت مؤسسة "داليو الخيرية"، بالمساهمة بمبلغ 5 ملايين درهم، دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وجاء الإعلان عن تعهد مؤسسة "داليو الخيرية"، بالمساهمة في الحملة، خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع سعادة بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

وقال راي داليو مؤسس مؤسسة "داليو الخيرية": "إن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعًا، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تهدف إلى معالجة واقع غير مقبول يتمثل في استمرار معاناة عدد كبير من الأطفال حول العالم، ونحن نتشارك القيم نفسها التي تنطلق من هذه الرؤية، وممتنون لإتاحة الفرصة لنا للمساهمة في مساعدة هذا العدد الكبير من الأطفال، وتحسين مسار حياتهم نحو مستقبل أفضل".

وأضاف: "تعكس المساهمة في هذه الحملة ثقتنا بنهجها الواقعي لمساعدة المجتمعات الأقل حظًا والتي تعاني من نقص الاحتياجات الأساسية، كما تعكس التزامنا المشترك برسالة الحملة المتمثلة في حماية ملايين الأطفال من تهديد سوء التغذية الحاد".

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، وتركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.