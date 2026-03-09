الإمارات.. طقس غائم مع أمطار وانخفاض طفيف في الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة غرباً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين / 10 إلى 25 كم/ س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والثاني عند 05:00 والجزر الأول عند الساعة 11:25 والثاني عند الساعة 22:05.

و بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والثاني عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند الساعة 07:42 والثاني عند الساعة 19:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 21 80 25

دبي 28 22 80 45

الشارقة 27 20 75 40

عجمان 26 20 80 40

أم القيوين 26 19 80 35

رأس الخيمة 27 19 75 35

الفجيرة 27 21 75 40

العـين 28 20 65 25

ليوا 32 21 80 20

الرويس 27 21 80 50

السلع 26 21 80 50

دلـمـا 27 21 90 50

طنب الكبرى / الصغرى 24 23 85 55

أبو موسى 25 23 75 55