"دار البر" تساهم في حملة "حد الحياة" بـ 5 ملايين درهم

انضمت جمعية دار البر، إلى قائمة المساهمين في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت الجمعية عن تقديم 5 ملايين درهم دعماً للحملة.

وتأتي هذه المساهمة من جمعية دار البر في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، حيث تتدفق المساهمات على الحملة من الأفراد والمؤسسات، في حراك شامل يعبر عن رسوخ ثقافة البذل في مجتمع الإمارات.

وتركز الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة، وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة "إنقاذ الطفل" ، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر عبدالله علي بن زايد الفلاسي: "تعبر حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن إدراك دولتنا للدور الحيوي الذي تلعبه المبادرات الخيرية والإنسانية في تغيير واقع المجتمعات الأقل حظاً، وإتاحة الفرصة أمام ملايين الأطفال للحصول على حقهم في الغذاء ومساعدتهم على تجنب مخاطر الجوع".

وأضاف: "تعكس مساهمة جمعية دار البر في هذه الحملة الرمضانية الكريمة، التزامها بمساندة كل جهد خيري تبذله دولة الإمارات ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة الأطفال الذين يواجهون خطر الموت جوعاً، ونثق بأن تكامل جهودنا في مجتمع الإمارات كفيل بتحقيق هذا الهدف الإنساني العظيم".

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.