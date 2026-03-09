"الفلك الدولي": رؤية هلال شوال الأربعاء مستحيلة.. وعيد الفطر الجمعة 20 مارس فلكياً

أوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن الدول التي بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م، ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 مارس، في حين ستتحرى الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير، هلال العيد يوم الخميس 19 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها، مؤكداً على أن رؤية هلال شهر شوال يوم الأربعاء 18 مارس مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها.

وقال شوكت: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم أمريكا الشمالية. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها أيضا. ونظرا لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي خاصة في الشرق والوسط فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس ليكون يوم السبت 21 مارس عيد الفطر فيها".

وأضاف: "بالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 19 مارس في بعض المدن العالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس حيث يغيب القمر في جاكرتابعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و23 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.2 درجة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.، فيما يغيب القمر في أبوظبي بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و12 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.6 درجة، والرؤية ممكنة بصعوبة بالغة باستخدام التلسكوب فقط وفي حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

وتابع شوكت: "في الرياض يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و38 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.9 درجة، والرؤية ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب فقط وفي حالة صفاء الغلاف الجوي التام، وفي عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و07 دقائق، وبعده عن الشمس 7.3 درجة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في حالة صفاء الغلاف الجوي، كما يغيب القمر في القاهرة بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و19 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.6 درجة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في حالة صفاء الغلاف الجوي".

وأشار إلى أن القمر سيغيب في الرباط، بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و11 دقيقة، وبعده عن الشمس 7.4 درجة، والرؤية بالعين المجردة ممكنة بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام، وفي أمستردام: يغيب القمر بعد 57 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و23 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.4 درجة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب، وقد تكون ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

ولفت شوكت إلى أنه لمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل قيم لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كانت: مكث الهلال 29 دقيقة، وعمر الهلال 15 ساعة و33 دقيقة، والبعد الزاوي عن الشمس 7.6 درجة. ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال أو عمره أو بعده الزاوي عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل مترابطة يجب دراستها معا مثل بعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق.