أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين

قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين، عقب الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية، وأسفر الحادث الأول عن تعرض شخص من الجنسية الأردنية لإصابة بسيطة، وأسفر الحادث الثاني عن تعرض شخص من الجنسية المصرية لإصابة متوسطة.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.