رئيس الدولة يزور وزارة الدفاع.. ويطلع على جاهزية القوات المسلحة

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بزيارة إلى وزارة الدفاع، في إطار متابعة سموه لتطورات الأوضاع الراهنة، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالشؤون الدفاعية والعسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

واطلع سموه، خلال الزيارة، على جاهزية القوات المسلحة وقدراتها في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة، في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورافق صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، ومستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة، حمد محمد ثاني الرميثي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.