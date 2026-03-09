الدفاعات الجوية تُدمّر 221 صاروخاً باليستياً و8 «جوالة» و1342 طائرة مسيّرة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، 17 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 16 صاروخاً، بينما سقط صاروخ باليستي في البحر.

كما تم رصد 117 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 113 طائرة مسيّرة، بينما سقطت أربع طائرات مسيّرة داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 238 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 221 صاروخاً باليستياً، بينما سقطت 15 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة، كما تم رصد 1422 طائرة مسيّرة إيرانية، وتم اعتراض 1342 منها، بينما وقعت 80 مسيّرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة.

وخلّفت هذه الاعتداءات أربع وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 إصابة متوسطة وبسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية، والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية، والبنغلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية، والأوغندية والأريترية واللبنانية، والأفغانية والبحرينية وجزر القمر والتركية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.