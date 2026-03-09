الإمارات تؤكد أنها في حالة دفاع ضد الاعتداء الإيراني الغاشم

أكدت الإمارات العربية المتحدة أنها في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر، الذي شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهو ما يُمثّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، ويُشكل تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وشددت الإمارات على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.