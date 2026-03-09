رئيس الدولة: زايد غرس قِيَماً إنسانية قامت عليها مسيرة الخير والعطاء في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، غرس قِيَماً إنسانية راسخة قامت عليها مسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات، مؤكداً سموه أن الإمارات ستبقى دائماً يداً ممدودة بالخير والنماء والتعاون، من أجل خير البشرية وازدهارها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة إحياء «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يوافق 19 من رمضان من كل عام: «غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيماً إنسانية راسخة قامت عليها مسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات، وفي (يوم زايد للعمل الإنساني) نُجدّد التزامنا بمواصلة هذا النهج، انطلاقاً من إيماننا بأن خدمة الإنسان أينما كان، واجب ومسؤولية إنسانية وأخلاقية حتى خلال التحديات.

وأضاف سموه: «ستبقى الإمارات دائماً يداً ممدودة بالخير والنماء والتعاون، من أجل خير البشرية وازدهارها».