منصور بن زايد: زايد رسّخ قِيَماً جعلت من العطاء نهجاً أصيلاً في مسيرة الإمارات

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسّخ قِيَماً إنسانية نبيلة جعلت من العطاء نهجاً أصيلاً في مسيرة دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «رسّخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قِيَماً إنسانية نبيلة جعلت من العطاء نهجاً أصيلاً في مسيرة دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «في (يوم زايد للعمل الإنساني) نُجدّد العهد على مواصلة هذا الطريق، إيماناً بأن خدمة الإنسان أينما كان قيمة نعتز بها، ومسؤولية نحرص عليها».