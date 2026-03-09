ذياب بن محمد: يوم زايد للعمل الإنساني يوم خالد يُكرّس قِيَم زايد في البذل والعطاء

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن يوم زايد للعمل الإنساني يُكرّس القِيَم الإنسانية السامية للوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومبادئه النبيلة نحو بذل الخير والعطاء في شتى المجالات، الإنسانية والخيرية والتنموية.

وقال سموه: «يُطل علينا يوم زايد للعمل الإنساني عاماً بعد عام ونحن ماضون على خطى (زايد الخير والعطاء)، بإحياء قيمه ومبادئه الرفيعة في العمل الإنساني وتنمية المجتمعات، وإسعاد البشرية جمعاء، وتنفيذ المشروعات والبرامج الإنسانية الهادفة للتخفيف من معاناة الناس، والوقوف معهم ومساندتهم في الحصول على الاحتياجات الحياتية الأساسية في مختلف أنحاء العالم، في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة».