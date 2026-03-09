مكتوم بن محمد: زايد حاضر في كل يد ممتدة بالخير

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيظل حاضراً في كل يد ممتدة بالخير، وفي كل روح تختار العطاء، مشيراً سموه، إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 من شهر رمضان كل عام، أصبح وعداً متجدداً بأن تظل الإمارات عاصمة للخير ومنارة للإنسانية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر نهج العطاء الذي رسّخه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ليظل زايد حاضراً في كل يد ممتدة بالخير، وفي كل روح تختار العطاء، وليصبح هذا اليوم وعداً متجدداً بأن تظل الإمارات عاصمة للخير ومنارة للإنسانية».