منصور بن زايد ورئيس وزراء الكويت يبحثان هاتفياً التطورات الخطرة في المنطقة

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، جرى خلاله بحث التطورات الخطرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال الاتصال، على دولة الإمارات قيادة وشعباً في ظل الاعتداءات الإيرانية السافرة، مؤكداً استنكاره وإدانته لهذه التعديات، ومشدداً على ضرورة إيقاف التصعيد الخطر.

من جانبه، اطمأن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دولة الكويت الشقيقة، معبّراً عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق الخليجي المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، كما أكدا أن هذه الاعتداءات تُمثّل انتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية ولسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، لما لها من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.