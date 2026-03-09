حمدان بن محمد: الإمارات ستبقى كما أرادها زايد

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الإمارات ستبقى كما أرادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة إحياء يوم زايد للعمل الإنساني: «في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. الرجل الذي جعل من الرحمة نهجاً، ومن العطاء رسالة».

وأضاف سموه: «زايد الخير أثر باقٍ في قلوب شعبه، وفي كل يد إماراتية تمتد بالخير لكل محتاج، وستبقى الإمارات، كما أرادها زايد، رمزاً للخير والعطاء الإنساني».