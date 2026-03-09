«تراحم» تتكفل بعلاج طفل يعاني ضمور العضلات

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية عن تحمل تكاليف علاج حالة الطفل (إبراهيم)، الذي يعاني ضمور العضلات، ويحتاج إلى علاج بقيمة 800 ألف درهم، وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وتخليداً للأعمال الإنسانية التي قدمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واعتزازاً بما حققته الإمارات من إنجازات في مجال العمل الإنساني، وترسيخ ثقافة العمل الإنساني كسلوك حضاري يسهم في تجسيد التلاحم المجتمعي.

وقال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك: «تأتي مشاركة المؤسسة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، حرصاً منها على إحياء هذه الذكرى العطرة، التي تخلد ذكرى مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها ورمز الإنسانية والعطاء والمحبة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف: «نقوم بعمل مبادرة بشكل سنوي في يوم زايد للعمل الإنساني، احتفاء بذكرى مؤسس الدولة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فقد كان رحمه الله، مدرسة في العطاء، وقدوة فذة يشهد لها العالم بالحكمة والسبق في كل مجال، ومنارة من منارات العمل الخيري والإنساني، التي ندر مثيلها في العالم»، وأشار إلى أن «الطفل يحظى بالرعاية والدعم والمساعدة من المؤسسة منذ نحو خمس سنوات، وهو ما ساعد على استقرار حالته»، مؤكداً أن هذه المساهمة تجسد رسالة المؤسسة في إبراز دورها المجتمعي في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، عبر علاج المرضى وتوفير سبل الشفاء لهم. وذكر أن أجواء التراحم والعطاء التي تتميز بها دولة الإمارات تسهم في تعزيز وترسيخ أواصر التكافل الاجتماعي لمساندة الفئات المحتاجة، مشيراً إلى أن العطاء الإنساني أصبح عملاً مستداماً في بلد الخير والعطاء والإنسانية دولة الإمارات.