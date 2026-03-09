شرطة دبي تضبط عصابة آسيوية تمتهن التسول

قبضت شرطة دبي على عصابة آسيوية تستخدم أساليب مختلفة لاستجداء مشاعر أفراد المجتمع أمام أبواب المساجد والعيادات والمستشفيات، أو في الأسواق والطرقات، طالبة المساعدة، بادعاء أفرادها أن السبل تقطعت بهم في البلاد.

وحذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وتصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس، بقصص وحيل مفبركة يستجدون بها الجمهور.

وقالت إن الشرطة مستمرة في مكافحة التسول، من خلال حملة «كافح التسول» التي أطلقتها تحت شعار «مجتمع واعٍ بلا تسول».

وشدد مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد علي الشامسي، على أن المتسولين يخدعون الناس ويستغلون مشاعرهم لكسب المال بطرق غير مشروعة، موضحاً أن العصابة التي قبضت عليها شرطة دبي مكونة من 13 شخصاً، ويديرها زعيمها من خارج الدولة.

وأكد الشامسي أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، داعياً إلى مساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان، وذلك بالاتصال على (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على التطبيق الهاتفي الذكي لشرطة دبي، ومنصة E-Crime للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وبيّـن أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، حاثّاً أفراد المجتمع على التبرع من خلال القنوات الرسمية. وأكد استمرار جهود شرطة دبي في التصدي لآفة التسول التي تُسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور الاحتيال المبطن.