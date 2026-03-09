سعد السعود.. بداية الربيع وانتهاء الشتاء       

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إنه مع طلوع منزلة سعد السعود وهو أول نجوم الربيع، فجر أمس، تعتدل الأجواء، حيث يسود الدفء نهاراً مع اعتدال الطقس ليلاً.

وأضاف أنه يُعرف أيضاً بكونه بداية الربيع، وينتهي فيه موسم الشتاء والبرد، لتبدأ فترة الاضطرابات الجوية الربيعية (السرايات) والفترة الانتقالية الربيعية، وتستمر فرصة هطول الأمطار.

ويُعدّ سعد السعود، ثالث نجوم «السعودات» في موسم العقارب، وأول نجوم الربيع عند أهل الأنواء، وفترته من الثامن إلى 20 مارس، ويتساوى خلاله الليل بالنهار، ثم يأخذ النهار في الزيادة، وفيه «أيام الحسوم»، وهي ثمانية أيام ذكرها العرب، تحسم بين البرد والدفء، وتسميها العرب أيضاً «أيام العجوز»، وهي ذات برد وريح شديدة.

ويقول ساجع العرب: «إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جمود، واخضرّ كل عود، وكُره في الشمس القعود»، ويعدّ أواناً لغرس فسائل النخيل وأشتال الليمون والرمان وتقليم التين، ويبدأ العنب في النمو بعد سكون الشتاء، ويستمر موسم «تنبيت» تلقيح النخل.