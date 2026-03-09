سوق دبي الحرة تسهم في «حدّ الحياة» بـ 7 ملايين درهم

انضمت سوق دبي الحرة إلى قائمة المشاركين في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت السوق عن مساهمتها بمبلغ سبعة ملايين درهم دعماً للحملة.

وتندرج مساهمة سوق دبي الحرة، في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حدّ الحياة» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وتسعى الحملة إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، الذي يعتبر أحد أخطر التحديات العالمية التي تمسّ حق الحياة ذاته، وتهدد أسس النمو والصحة والاستقرار في المجتمعات الأكثر هشاشة، ما يجعل من التصدي له أولوية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

وتأتي حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وأعرب المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش سيدامبي، عن ثقته بأن حملة «حدّ الحياة» ستحدث فرقاً كبيراً في سياق الجهود الدولية لمكافحة جوع الأطفال، إذ تجسد حرص دولة الإمارات على تلبية احتياجات المجتمعات الأقل حظاً، وفي مقدمتها توفير الغذاء وشروط الحياة الكريمة للأطفال.

وقال: «تأتي مساهمة سوق دبي الحرة في هذه الحملة الرمضانية انطلاقاً من التزامنا بالمشاركة في البرامج والمشاريع الخيرية ودعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، وتكتسب هذه الحملة أهمية خاصة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات كبرى تتعلق بتوفير الغذاء والتمويل الكافي لتنفيذ برامج ومشاريع مستدامة».

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر سبع قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة

(IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» إمكانية المساهمة بوساطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«&e» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم، ويمكن المساهمة في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.

