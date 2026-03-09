علي عبيد الكتبي يدعم «حدّ الحياة» بمليون درهم

انضم رئيس مجلس إدارة «مجموعة بالرشيد»، رجل الأعمال الإماراتي علي عبيد بالرشيد الكتبي، إلى قائمة المساهمين في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلن عن تقديم مليون درهم دعماً للحملة الرمضانية الجديدة.

ويستمر تدفق المساهمات من الأفراد والمؤسسات، في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ويتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال علي عبيد بالرشيد الكتبي: «حملة (حدّ الحياة) تأتي امتداداً للمبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي جعلت من مساعدة الفئات الأقل حظاً في العالم غاية عليا، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في البذل والعطاء بلا حدود».

وأضاف: «نتشرف بالمشاركة في هذه الحملة الرمضانية المباركة، التي تسعى لحماية ملايين الأطفال في مناطق عدة حول العالم من خطر الجوع وسوء التغذية، وأن نكون من الداعمين لمسيرة الخير والجهود الإنسانية العظيمة التي تميّز دولتنا ومجتمعنا».

وتركّز الحملة بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

علي عبيد الكتبي:

• «الحملة» تأتي امتداداً لمبادرات محمد بن راشد التي جعلت مساعدة الفئات الأقل حظاً في العالم غاية عليا.