رئيس الدولة وترامب يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تناول الاتصال استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة والتي تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.