"سعد السعود" .. بداية الربيع وانتهاء الشتاء والبرد

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إنه مع طلوع منزلة سعد السعود وهو أول نجوم الربيع ، فجر اليوم 8 مارس، تعتدل الأجواء حيث يسود الدفء نهاراً مع اعتدال الليل. وأضاف أنه يُعرف أيضا بكونه بداية الربيع، وينتهي فيه موسم الشتاء والبرد، لتبدأ فترة الاضطرابات الجوية الربيعية "السرايات" والفترة الانتقالية الربيعية، وتستمر فرصة هطول الأمطار .



ويعد سعد السعود، و ثالث نجوم "السعودات" في موسم العقارب ، و اول نجوم الربيع عند اهل الانواء ، وفترته من 8 الى 20 مارس يتساوى خلال الليل بالنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة ، وفيها (أيام الحسوم) وهي ثمانية أيام ذكرها العرب تحسم بين البرد والدفء، والتي تسميها العرب كذلك ( أيام العجوز) وهي ذات برد وريح شديد..



ويقول ساجع العرب :"إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جمود، واخضر كل عود، وكُره في الشمس القعود".

ويعد اوان لغرس فسائل النخيل، وأشتال الليمون والرمان، وتقليم والتين، ويبدأ العنب في النمو بعد سكون الشتاء، ويستمر موسم "تنبيت" تلقيح النخل .