1.049 مليار درهم حصيلة مساهمات مؤسسات إنسانية وخيرية دولية دعماً لـ «حدّ الحياة»

سجلت تعهدات مؤسسات إنسانية وخيرية دولية، ومساهمات فردية من كبار المتبرعين، أكثر من مليار و49 مليون درهم، كما سجل مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي جرى أمس في دبي، 91 مليوناً و405 آلاف درهم، دعماً لحملة «حدّ الحياة» الهادفة لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وجاءت هذه الحصيلة من المزايدات الخيرية على 29 رقماً مميزاً للوحات المركبات والهواتف المتحركة، والتي بلغت قيمتها 91 مليوناً و405 آلاف درهم، وتعهدات مساهمة بقيمة 276.36 مليون دولار (1.014 مليار درهم) من مؤسسات إنسانية وخيرية دولية، و35 مليوناً و816 ألف درهم مساهمات فردية لكبار المتبرعين المشاركين.

جاء ذلك خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدر جعفر.

وشهدت الأمسية الإنسانية الخيرية مشاركة نخبة من رجال الأعمال والمحسنين والمهتمين بالعمل الخيري، حيث تنافس الحضور على شراء الأرقام المميزة للوحات المركبات وأرقام الهواتف، في مشهد يعكس حجم التفاعل مع المبادرات الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات.

وسجل رقم لوحة المركبة الأحادي المميز 6 DD الصادر عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلى سعر في المزاد بعد بيعه بقيمة 37 مليون درهم، فيما شملت المبيعات عدداً من اللوحات المميزة الأخرى التي بيعت بملايين الدراهم، ما أسهم في رفع حصيلة المزاد لصالح المبادرة الإنسانية.

كما تضمن المزاد طرح مجموعة من أرقام الهواتف المميزة من شركتي «دو» و«&e»، حيث بلغ أعلى رقم هاتف مبيع نحو 4 ملايين و500 ألف درهم، في حين سجل أقل رقم مبيع 45 ألف درهم، في ظل تنافس الحضور على اقتناء الأرقام المميزة دعماً للأهداف الإنسانية للمبادرة.