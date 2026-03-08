«مؤذن الفريج».. أصوات تحلم باعتلاء منبر الأذان

أكد تنفيذي شؤون الدارسين والمعلمين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عبدالله أبوبكر باصلعة، أن تحدي «مؤذن الفريج» في نسخته الثالثة يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تشجيع النشء والأطفال على المشاركة في هذه المبادرات الهادفة.

وأضاف أن الدائرة تعمل على طرح هذا النوع من المبادرات لتعلّيمهم مبادئ الدين والعادات الإسلامية والوطنية الإماراتية.

جاء ذلك على هامش حفل تكريم الفائزين الـ20 بتحدي «مؤذن الفريج»، الذي أقيم الخميس الماضي في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، بحضور الفائزين وأسرهم، إلى جانب ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وأشار إلى وجود إقبال كبير من الجمهور وحرص من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في التحدي، لتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال خوض تجربة واقعية لرفع الأذان في المسجد.

يُذكر أن تحدي «مؤذن الفريج» جاء بعد نجاح مبادرة «مؤذن الفريج»، وهو يهدف إلى اكتشاف الأصوات المتميزة من الأطفال واليافعين، وتأهيلهم لأداء الأذان في مساجد الفرجان خلال شهر رمضان، ويتم اختيارهم وفق تميزهم في الأداء والتزامهم في التدريب.

وقال عدد من الفائزين لـ«لإمارات اليوم» إن الفوز في التحدي شكّل لهم فرصة مميزة لتطوير مهاراتهم في الأذان، وفتح أمامهم الطريق لتحقيق حلمهم في المستقبل.

وأكد الفائز بالمركز الثاني، خليفة المدحاني، أن الفوز ضمن التحدي «فخر وسعادة»، واصفاً تجربته في المشاركة بأنها بداية لتحقيق حلمه بأن يصبح مؤذناً في المستقبل، مشيراً إلى أن أسرته هي الداعم الأكبر الذي شجعه على المشاركة منذ البداية.

وأفاد راشد الكتبي بأن مشاركته الأولى عزّزت لديه حلم إمامة المسجد في المستقبل، لافتاً إلى أن جمال أصوات المنافسين وتميزهم شكّل تحدياً كبيراً، إلا أنه سعيد بتحقيقه للمركز الثالث.

أمّا حارب الفارسي فرأى أن المبادرة شكّلت فرصة ذهبية له لتطوير مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للمبادرات المجتمعية التي تستهدف الأطفال واليافعين وتعزز هويتهم الوطنية والإسلامية.

وقال راشد المدحاني إنه على الرغم من قوة المنافسة، إلا أن تميزه في الأداة مكنه من الفوز بالمركز الثامن، معتبراً ذلك علامة فارقة ودافعاً لينطلق نحو مسيرته كمؤذن في المستقبل.

وذكر حمدان محمد أن الجهود وكثافة التدريبات أثمرتا فوزه ضمن التحدي، ما اعتبره فخراً كبيراً وتجربة متميزة لا تتكرر.