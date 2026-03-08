رئيس الدولة: في الإمارات الكل إماراتي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات بخير وستبقى بخير في ظل تكاتف مجتمعها وكفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية، مشيراً سموه إلى الصورة المشرفة التي أظهرها مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين خلال الظروف الراهنة.

وأكد سموه، أن دولة الإمارات تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها.. وقادرة بفضل الله تعالى على التصدي للاعتداءات التي تستهدفها.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلمة خلال زيارة سموه لعدد من مصابي الاعتداءات الإيرانية السافرة على الدولة، أكد فيها أن الإمارات بخير وفيها من الناس المخلصين الذين يجعلون الجميع يتشرف أنه ينتمي لهذه الدولة.

وقال سموه: «الإماراتيون قاموا بواجبهم بشكل يشرّف ومفرح وهذا الظن بهم.. والمقيمون ضيوفنا وأهلنا، وبيض الله وجههم، ومواقفهم تشرف، ويعذرونا إذا ظهر قصور منا.. ونحن في فترة حرب وأوعدهم أن نؤدي الواجب لأنه فرض علينا أن نؤديه بحماية أهلنا وبلدنا».

وأضاف سموه: «أقول للعدو إن الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، ولكن لا تغشكم الإمارات، جلدها غليظ ولحمها مر لا يؤكل، وسوف نقوم بواجبنا تجاه بلدنا وأهلنا ومقيمينا، الله يحفظ الإمارات وأهلها ومن فيها بالعز والأمان وأوعد الجميع أننا سنكون أقوى».

وقال سموه: «قمت بزيارة مدنيين مصابين، شخصين إماراتيين وشخص هندي وشخص سوداني وشخص إيراني.. وجميعهم أمانة في رقابنا وبإذن الله سيخرجون سالمين غانمين».

وقال سموه: «إن دولة الإمارات رغم جمالها وجاذبيتها إلا أنها في الوقت نفسه تبقى حصناً منيعاً، تمتلك إرادة وعزيمة لا تلين، وهي قادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها وسلامة أهلها وستتجاوز هذه المرحلة وهي أكثر قوة وأشد صلابة».

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الشكر إلى القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية الكفؤة وكل الأجهزة والفرق الوطنية لجهودهم المخلصة من أجل حماية الإمارات، مجسدين أعلى درجات الجاهزية والتنسيق والتكامل، ما يبعث على الفخر والاعتزاز.

كما أعرب سموه في كلمته - في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة - عن تقديره العميق لوعي المجتمع من إماراتيين ومقيمين، شركاء الوطن، الذين عبروا عن حبهم للإمارات قولاً وفعلاً.

وقال سموه: «في الإمارات الكل إماراتي، بحبه لهذه الأرض وعطائه لها»، سائلاً المولى تعالى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

