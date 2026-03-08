«فرقة سند».. مبادرة لدعم الصحة النفسية للمراهقين والشباب

صممت رائدة الأعمال الاجتماعية أنيا مريم، مبادرة «فرقة سند»، لدعم الصحة النفسية للمراهقين والشباب، من خلال التركيز على تعزيز المرونة العاطفية لدى المراهقين، وتمكينهم من التعامل الإيجابي مع التحديات والضغوط.

وقد منحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي المبادرة المركز الثالث في الدورة الرابعة من مسابقة «ويّاكم» للحلول المجتمعية الرائدة.

وأوضحت رائدة الأعمال أن «فرقة سند» مبادرة شبابية، تهدف إلى توفير مساحات آمنة وداعمة يقودها الشباب، تُسهم في تمكين المراهقين من تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال جلسات تفاعلية وأنشطة تدريبية تُعزز التعاطف، وإدارة الضغوط النفسية، والرفاهية الرقمية، ومهارات الحياة، تحت إشراف مختصين، وبمتابعة ذوي الخبرة.

وتركّز المبادرة على تنمية المرونة العاطفية، وتعزيز الصحة النفسية لدى المراهقين، عبر أنشطة تفاعلية وتمارين عملية، تشمل تنمية التعاطف، وإدارة الضغوط النفسية، وتعزيز الرفاهية الرقمية، إضافة إلى تطوير مهارات الحياة الأساسية التي تساعدهم على التعامل الإيجابي مع التحديات اليومية. كما تسهم في تطوير مهارات الحياة الأساسية، مثل اتخاذ القرار، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وتعزيز الثقة بالنفس والهوية الإيجابية لدى المراهقين، وتوفير بيئة آمنة تشجع على التعبير والحوار والدعم المتبادل بين الأقران، ورفع مستوى الوعي بالرفاهية الرقمية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات والمنصات الرقمية، إضافة إلى ترسيخ القيم الإيجابية المتوافقة مع الثقافة المحلية والمجتمعية.