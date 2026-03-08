مولوداً باسم زايد العام الماضي757

أفادت بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، بأن عدد المواليد باسم زايد العام الماضي 2025 بلغ 757 شخصاً، فيما سجلت الهيئة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط 101 طفل باسم زايد.

وذكرت الهيئة أن اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعد من الأسماء المهمة والفريدة على مدار السنوات الماضية، إذ شهد إقبالاً كبيراً من الأسر الإماراتية على تسمية مواليدها الجدد به.

ولا يكاد بيت في الإمارات يخلو من اسم زايد، فهو ليس مجرد اسم، بل قصة وفاء وامتنان لهذا القائد العظيم، وتعكس تسمية الأبناء باسمه صدق الولاء وعمق الوفاء والحب الذي يكنّه شعب الإمارات لزايد ومكانته في وجدانهم وذاكرتهم، وتأكيداً على أنه يسكن قلوبهم ونفوسهم، ولايزال، طيب الله ثراه، خالداً في وجدانهم عنواناً للفخر والعطاء.