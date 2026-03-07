أكد التضامن مع الإمارات.. رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كولومبيا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، استنكر خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات معرباً عن تضامن بلده مع ما تتخذه الإمارات من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لغوستافو بيترو أوريغو لموقف كولومبيا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتجنب التصعيد في المنطقة والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.