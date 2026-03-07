محمد بن زايد: الإمارات بخير وقدوة.. جلدها غليظ ولحمها مر لا يؤكل

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كلمة في لقاء خاص، أكد فيها أن الإمارات بخير وفيها من الناس المخلصين الذين يجعلون الجميع يتشرف أنه ينتمي لهذه الدولة.

ووجه سموه الشكر للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على دورها وواجبها المميز خلال هذه الحرب.

وقال سموه: الإماراتيون قاموا بواجبهم بشكل يشرّف ومفرح وهذا الظن بهم.. والمقيمون ضيوفنا وأهلنا وبيض الله وجههم ومواقفهم تشرف ويعذرونا إذا ظهر قصور منا.. ونحن في فترة حرب وأوعدهم أن نؤدي الواجب لأنه فرض علينا أن نؤديه بحماية أهلنا وبلدنا.

وأضاف سموه: أقول للعدو إن الإمارات قدوة، الإمارات جميلة، ولكن جلدها غليظ ولحمها مر لا يؤكل مر. وقال سموه، سوف نقوم بواجبنا تجاه بلدنا وأهلنا ومقيمينا، الله يحفظ الإمارات وأهلها ومن فيها بالعز والأمان وأوعد الجميع أننا سنكون أقوى.