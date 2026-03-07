نصائح من دائرة الصحة أبوظبي لطمأنة الأطفال عند سماع الأصوات العالية

نشرت دائرة الصحة – أبوظبي اليوم، إرشادات مجتمعية لطمأنة الأطفال عند سماع الأصوات العالية.

وأكدت الدائرة عبر حسابها على منصة "إكس" أن من الطبيعي شعور الأطفال بالخوف عن سماع الأصوات العالية، ناصحة الوالدين بالهدوء والبقاء بالقرب من أطفالهم، كون "هدوء الوالدين يساعد الطفل على الشعور بالأمان"، بحسب الدائرة.

ودعت الدائرة الوالدين إلى استخدام كلمات بسيطة وصادقة ومطمئنة عند الحديث للأطفال مثل: "قد تسمع أصواتاً عالية لكن هناك من يعمل للحفاظ على سلامة الجميع".

ولفتت إلى أن الأطفال قد يتعلقون بوالديهم طلباً للطمأنينة خلال هذه الفترة، ودعت الدائرة للجلوس معهم ومشاركتهم أنشطة هادئة مثل: "تبادل الذكريات، أو القراءة، أو التلوين".

ونصحت الدائرة بالتوقف عن مشاهدة الوسائط المقلقة وتجنب الأحاديث المخيفة أمامهم.

وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على الروتين اليومي، والالتزام بمواعيد النوم والوجبات واللعب، ما يساعد الأطفال على الشعور بالأمان والسطيرة.

وأكدت ضرورة الحفاظ على نبرة صوت هادئة ومشجعة عند التواصل مع الأطفال.