"مجرى" يدعو للمشاركة في "تحدي الأثر المستدام 2026"

دعا "مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ، قادة المشاريع في القطاعين الخاص والثالث، والمؤسسات الأكاديمية، للمشاركة في "تحدي الأثر المستدام 2026"، باعتباره منصة وطنية رائدة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في دولة الإمارات.

وذكر الصندوق اليوم في بيان له أن باب التسجيل يقترب من الإغلاق النهائي، ما يجعل هذه المرحلة فرصة حاسمة لتقديم المشاريع وإبراز أثرها المستدام على المستوى الوطني.

وأوضح الصندوق أن المشاريع الفائزة في الدورة الأولى من تحدي الأثر المستدام العام الماضي حظيت بتقدير وتكريم وطني، تمثل في منحها جوائز مالية، إلى جانب ختم "مشروع ذو أثر معتمد" من "مجرى"، والذي يعد بمثابة اعتراف رسمي على المستوى الاتحادي بمصداقية المشروع وتوافقه مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ويمثل فرصة لفتح أبواب الدعم من شبكة شركاء موثوقين.

واستفادت المشاريع المتميزة من فرص التوسع عبر إشراكها في برنامج تدريبي متكامل ضمن "مرفأ مجرى"، الذي وفّر مسارات دعم وتمكين ساعدت على تطوير نماذجها التشغيلية وتوسيع نطاق أثرها الاجتماعي و البيئي المستدام.. وتتم عملية التسجيل في تحدي الأثر المستدام 2026 إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية "UAE Pass".

يعتمد التحدي على نظام تقييم متعدد المراحل يشمل التصويت العام، والتقييم المهني من خبراء متخصصين، والمراجعة الداخلية والاعتماد النهائي، بما يضمن النزاهة واختيار المشاريع الأعلى أثراً، بناء على قوة الأدلة المقدمة، والأثر القابل للقياس، وجودة التنفيذ، وتوافقه مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وتقدم الدورة الحالية جوائز مالية قيّمة، تصل إلى 500,000 درهم للمركز الأول، و250,000 درهم للمركز الثاني، و100,000 درهم للمركز الثالث، إضافة إلى جوائز للمشاريع المدرجة في القائمة القصيرة ومشاريع إضافية تستحق تكريماً خاصاً، فضلاً عن منح المشاريع المتأهلة فرصة الحصول على شهادة تأهيل أو ختم "مشروع ذو أثر معتمد".

ودعا "مجرى" جميع المؤسسات الخاصة المرخصة في الدولة، ولديها مشاريع تستوفي الشروط الواضحة في الموقع الإلكتروني، إلى التسجيل قبل 23 مارس لجاري، لتكون جزءاً من قصص النجاح الوطنية التي تسهم في تحقيق أثر مستدام.