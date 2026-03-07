وزارة الدفاع: تدمير 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة إيرانية اليوم

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم 16 صاروخاً باليستياً حيث تم تدمير15 صاروخ باليستي فيما سقط 1 صاروخ باليستي في البحر. كما تم رصد 121 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 119 طائرة مسيرة، بينما سقطت 2 طائرة مسيرة في أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 14 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة. كما تم رصد 1305 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1229 منها، فيما وقعت 76 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الاذربيجانية، اليمنية، الاوغندية، الارتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر والتركية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.