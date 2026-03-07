الدفاعات الجوية تدمر 9 صواريخ باليستية و109 طائرات مسيّرة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، تسعة من الصواريخ الباليستية وتم تدميرها.

كما رصدت 112 طائرة مسيّرة، اعترضت 109 طائرات مسيّرة منها، بينما سقطت ثلاث داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 205 صواريخ باليستية، حيث تم تدمير 190 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان داخل أراضي الدولة.

كما تم رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية، واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة مسيّرة داخل أراضي الدولة، وتم أيضاً رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات ثلاث حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية ومن جزر القمر والتركية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.