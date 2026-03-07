الإمارات تتضامن مع البحرين وقطر وتدين الهجوم الإيراني الغادر

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغادر الذي استهدف مباني في مملكة البحرين الشقيقة تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية المشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، ومشددة على ضرورة وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة