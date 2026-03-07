العالم يواصل التضامن مع الإمارات.. ويدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكداً تضامن بلده مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للملك فيليب لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على ضرورة العمل على منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة تونغا، توبو السادس، استنكر خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك خطير لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توبو السادس، لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس جمهورية الباراغواي سانتياغو بينيا، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب سانتياغو بينيا عن تضامن الباراغواي مع دولة الإمارات واستنكارها لما تتعرض له من اعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لسانتياغو بينيا لموقف الباراغواي الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة العودة إلى المسار السياسي والحلول الدبلوماسية تجنباً لمزيد من التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة والعالم.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية الفلبين فيرديناند ماركوس، بحثا خلاله الأوضاع المتفاقمة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده.

وعبر فيرديناند ماركوس خلال الاتصال عن استنكار الفلبين الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامنها مع الدولة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفيرديناند ماركوس لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية تفادياً لمزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأدان رئيس وزراء ماليزيا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أن استمرارها يشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الوزراء لموقف ماليزيا الداعم لدولة الإمارات.

كما دعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية، مشددين على ضرورة العودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وتجاوز الأزمات الراهنة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء رومانيا إيلي بولوجان، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاكٍ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن رومانيا مع الدولة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس وزراء رومانيا لموقف رومانيا الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء رومانيا، خلال الاتصال، التداعيات الخطيرة للتطورات العسكرية والأمنية في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.