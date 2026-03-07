رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيسة وزراء اليابان

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، تتصل بعلاقات التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

سلم الرسالة إلى رئيسة الوزراء اليابانية، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء في طوكيو، وذلك بحضور وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير الدولة لدى اليابان، شهاب الفهيم.

ونقل سلطان الجابر خلال اللقاء تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى رئيسة الوزراء اليابانية وتمنياته لبلدها وشعبها دوام التطور والازدهار، فيما حمّلت ساناي تاكايتشي، سلطان الجابر تحياتها إلى سموه وتمنياتها لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات واليابان في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة التي وقعها البلدان خلال عام 2022، إضافة إلى اختتام المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).

وأكد الدكتور سلطان الجابر، حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع اليابان، والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، إضافة إلى استثمار الفرص النوعية الجديدة للتعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى جانب الفضاء والاستدامة والتعليم والثقافة، وذلك بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.