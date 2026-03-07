«فاعل خير» يسهم بـ 10 ملايين درهم دعماً لـ «وقف أم الإمارات للأيتام»

قدم فاعل خير مساهمة بقيمة 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي»، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.

وتعكس هذه المبادرة روح التكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسّد التلاحم بين مختلف فئات المجتمع دعماً للفئات الأكثر احتياجاً. كما تؤكد أهمية الوقف كأداة تنموية مستدامة، تسهم في تمكين الأيتام وتعزيز اندماجهم المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار الأسري والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

وتهدف حملة «وقف أُمّ الإمارات للأيتام» إلى توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن، فضلاً عن نشر القيم الوقفية، وتعزيز مفهوم الوقف باعتباره محفزاً للاستدامة، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي، وتشجيع المشاركة الواسعة للإسهام في دعم مختلف فئات المجتمع.

وتجسد الحملة القيم والمبادئ النبيلة التي تدعمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، وتشكّل امتداداً لنهج العمل الخيري الذي تتبناه الدولة، التي أصبحت قوة عالمية مشهوداً لها في الجهود الإنسانية والتكافلية، نتيجة التوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة التي أرست دعائم خطط مُحكمة وبعيدة المدى تكفل استدامة المنفعة للمستفيدين.

وتعبّر الحملة بأبهى شكل ممكن عن القيم الحقيقية لـ«عام الأسرة»، وتؤكد حرص الهيئة على مواءمة خططها وجهودها مع التوجيهات الحكومية بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة أفراد المجتمع.