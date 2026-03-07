أمطار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ابتداء من اليوم.

وحذر من تشكل الضباب صباحاً على بعض المناطق الداخلية.

وذكر أن الطقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على المناطق الغربية والساحلية، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وسرعتها تصل إلى 35 كم/س.

ويكون البحر مضطرباً صباحاً، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس غداً رطباً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر.

وذكر أن هناك فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر الاثنين المقبل، فيما يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً.

وتوقع أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها، خاصة شمالاً، الثلاثاء المقبل، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشمالية.